Полиция задержала хулиганов, устроивших драку с охраной ночного клуба (ВИДЕО)

Полиция задержала хулиганов, устроивших драку с охраной ночного клуба (ВИДЕО)

Команда Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы получила информацию из службы 112 о том, что двое посетителей ночного клуба на ул. Куза Водэ вступили в конфликт с охранниками.

На месте происшествия полицейские задержали двух мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. На требования правоохранительных органов прекратить незаконные действия мужчины не отреагировали. При помощи сотрудников Fulger лица были задержаны и доставлены в полицию сектора Ботаника.

Задержанными оказались двое жителей столицы в возрасте 31 и 32 лет. Мужчинам грозит наказание за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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