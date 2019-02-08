Полиция задержала группу преступников, грабивших прохожих на улицах столицы

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 6 жителей столицы в возрасте от 16 до 24 лет за совершение грабежей. Оба случая произошли в ночь с 28 на 29 января.

В первом случае на 40-летнего мужчину, возвращавшегося домой, напали неизвестные. Мужчину избили и отобрали у него золотое кольцо и портмоне с документами, банковскими картами и деньгами. Общая сумма ущерба составила 9 250 леев.

Второй случай произошёл на Московском проспекте. Угрожая жертве самодельным оружием, подозреваемые украли мобильный телефон Xiaomi стоимостью 2 300 леев.

Правоохранительные органы предприняли ряд следственных действий, направленных на задержание лиц. 1 февраля подозреваемые были задержаны, а украденные вещи возвращены пострадавшим.

Задержанные признали свою вину. Стоит отметить, что ранее они привлекались к ответственности за аналогичные преступления. В соответствии с уголовным законодательством, виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.