Полиция задержала группу молодых людей, совершивших ряд краж на Ботанике (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали троих человек, жителей столицы от 16 до 18 лет. Их подозревают в совершении серии краж из автомобилей, а также краж велосипедов из подъездов жилых домов.

Всех троих ранее судили за аналогичные преступления. В ходе расследования было установлено, что в течение июня-июля на территории Ботаники задержанные совершили не менее 15 краж. Злоумышленники разбили стёкла 13 автомобилей и украли деньги, мобильные телефоны, ноутбуки. Также их обвиняют в 3 случаях велосипедных краж. Общий ущерб, нанесённый владельцам, составил около 115 440 леев.

Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения. Все трое признали свою вину, заявив, что похищенные товары продали по символической цене.

В связи с этим было возбуждено несколько уголовных дел за кражу. Виновным грозит штраф в размере от 32 000 до 67 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.