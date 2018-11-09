Полиция задержала группу лиц, распространявших наркотики (ВИДЕО)

В октябре-ноябре 2018 года сотрудники Управления полиции Кишинева совместно с прокуратурой сектора Ботаника вышли на след группы лиц, специализирующихся на хранении и сбыте в больших количествах наркотических веществ, этноботанических продуктов и их аналогов. Ими оказались несколько жителей столицы в возрасте от 20 до 42 лет.

Полиция установила, что подозреваемые сбывали товар онлайн и через приложение Telegram, где указывали заказчику место, где можно забрать заказанные препараты. Впоследствии полиция провела несколько обысков в домах подозреваемых, где были обнаружены и изъяты наркотические вещества типа PVP, LSD, “экстази”, 5 электронных весов, инструменты и приспособления для приготовления и употребления наркотиков, шприцы, 5 мобильных телефонов, SIM-карты, компьютеры, банковские карты, используемые для незаконной деятельности, деньги, полученные от продажи наркотиков, а также пневматическое оружие. Некоторые препараты были уже расфасованы по пакетам и ожидали своих заказчиков.

Стоимость изъятых наркотиков оценивается примерно в 500 000 леев. В соответствии с действующим законодательством, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.