Полиция задержала ещё одного члена преступной группировки Борман

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Один из членов преступной группировки Борман, 46-летний уроженец города Теленешты, был задержан в ходе совместной операции Украинской пограничной службы и Управления по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований.

Как сообщает пресс-служба полиции, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала компетентным органам Украины международную контрольную комиссию для проведения обысков по месту жительства подозреваемого, а также для проведения других действий уголовного преследования.

Задержанный является членом преступной группировки «Борман», роль которого заключалась в контроле передачи наркотических веществ в особо крупных размерах на территорию Российской Федерации третьим лицам. Наркотики передавались по указаниям лидера ОПГ из Испании в РФ. Кроме того, задержанный был ответственным за продажу наркотиков, он направлял курьеров, как на территорию Москвы, так в её пригороды. В рамках ОПГ «Борман» он был известен по кличке «Диспетчер».

В ходе обысков, проводимых молдавскими и украинскими правоохранителями на дому подозреваемого, было обнаружено и изъято множество электронных носителей (телефоны, компьютеры и т.д.), а также записи, предоставляющие интерес в уголовном преследовании. В отношении подозреваемого суд Одесского региона выдал ордер на 40-дневный арест с последующей экстрадицией.