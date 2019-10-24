Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве мужчины, чей труп был найден в багажнике брошенного микроавтобуса

0

Органы правопорядка задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве 43-летнего мужчины, чей труп был найден в багажнике микроавтобуса, брошенного в поле недалеко от села Лэпушна Хынчештского района. Один из подозреваемых – 14-летний подросток.

Источники портала deschide.md сообщили на условиях анонимности, что подозреваемыми являются ранее судимый 50-летний мужчина и 14-летний подросток. Известно, что 50-летний мужчина работал чабаном в овчарне погибшего. После того, как подозреваемые застрелили мужчину, они погрузили его тело в багажник и оставили микроавтобус в поле. Затем злоумышленники нашли сейф жертвы и украли из него 32 000 леев. Деньги поделили пополам.

По словам местных жителей, у убитого не было собственных детей, поэтому он заботился о 14-летнем подростке, который в итоге стал соучастником убийства. Он помогал юноше и даже учил его водить автомобиль.

Преступление было раскрыто в рекордные сроки, а подозреваемые задержаны по горячим следам. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подросток и 50-летний мужчина были арестованы на 72 часа. Им грозит тюремное заключение.

Напомним, что бездыханное тело мужчины 43 лет с пулей в голове было найдено в багажнике микроавтобуса марки Ford Tranzit, брошенного в поле недалеко от населённого пункта Лапушна Хынчештского района. Рядом с трупом было обнаружено ружьё модели Toz.