Полиция задержала двоих жителей Фалешт, организовавших в столице притон для занятия проституцией (ВИДЕО)

Полиция задержала двоих жителей Фалешт, организовавших в столице притон для занятия проституцией (ВИДЕО)

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми задержали 27 февраля двоих мужчин в возрасте 22 и 24 лет. Задержанных жителей Фалешт подозревают в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В ходе судебного расследования было установлено, что с начала 2019 года задержанные заставляли заниматься проституцией несовершеннолетних девушек. Таким образом, прокуроры и полицейские освободили двух девушек 14 и 16 лет, которых принуждали оказывать сексуальные услуги.

Жертв вербовали в столичных развлекательных центрах, после чего размещали на съёмных квартирах в Кишинёве. Также преступники размещали в Интернете рекламу с изображениями несовершеннолетних. За “услуги” девушкам полагалось по 800 леев с клиента, однако деньги забирали подозреваемые. Ежедневно несовершеннолетние встречались с 7-8 клиентами.

В настоящее время предпринимаются меры для установления личности других потенциальных жертв. Если вина задержанных будет доказана, мужчинам грозит тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет.

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