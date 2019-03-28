Полиция задержала двоих столичных рецидивистов, подозреваемых в угоне авто и ограблении (ВИДЕО)

Полиция задержала двоих столичных рецидивистов, подозреваемых в угоне авто и ограблении (ВИДЕО)

В ночь на 17 марта на 34-летнего мужчину напали двое неизвестных и похитили мобильный телефон Huawei, деньги и банковскую карту. Ущерб составил 7 000 леев.

Инцидент произошёл на улице Барьера Скулень. Пострадавший обратился в Инспекторат полиции сектора Буюканы.

Вскоре были установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы в возрасте 22 и 23 лет. Украденные ценности были изъяты и возвращены потерпевшему.

Позже было установлено, что 8 марта эти же лица угнали автомобиль “ВАЗ”, припаркованный во дворе жилого дома по ул. Каля Ешилор на Буюканах. В результате оперативных действий, предпринятых полицией, автомобиль был вскоре найден.

Следует отметить, что это не единственные преступления, совершённые задержанными. Подозреваемые признали свою вину и были помещены под стражу на 30 дней. В соответствии с законодательством им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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