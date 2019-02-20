Полиция задержала членов преступной группы, промышлявших грабежами в столице (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Ботаника и Чеканы при поддержке сотрудников Fulger задержали членов преступной группы, специализирующейся на совершении грабежей на территории столицы. Задержанными оказались жители столицы в возрасте от 33 до 40 лет, ранее судимые за кражи, грабежи и шантаж.

Была доказана причастность задержанных к совершению в январе четырёх грабежей в секторе Ботаника и Чеканы. Каждый из членов преступной группы играл свою роль в совершении преступлений. Двое из них охраняли вход, в то время как третий участник заходил в магазины и, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, забирал финансовые средства, после чего вся группа скрывалась в неизвестном направлении. Таким образом, своими действиями они нанесли ущерб в размере около 11 000 леев.

Мужчины предварительно задержаны на 72 часа. Согласно действующему уголовному законодательству, за грабёж им грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.