Полиция задержала членов преступной группы, продававших наркотики через интернет-магазин (ВИДЕО)

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Пять человек в возрасте от 17 до 33 лет, уроженцы Кишинёва и Яловенского района, были задержаны по подозрению в распространении наркотических веществ растительного происхождения (марихуаны) в особо крупных размерах. На данный момент подозреваемые задержаны на 30 суток.

В результате расследований было установлено, что подозреваемые сбывали наркотики через интернет-магазины. Таким образом, клиент и поставщик не имели прямого контакта, а деньги выплачивались через различные электронные платёжные системы.

Преступная деятельность группы отслеживалась в течение 2 месяцев. В результате удалось выяснить, что марихуана выращивалась в домах и хранилась в транспортных средствах и в домах близких родственников и друзей задержанных.

В ходе 11 обысков в домах и транспортных средствах подозреваемых были обнаружены и изъяты наркотические вещества растительного происхождения, денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, банковские карты и устройства, используемые для преступных целей. Так, было изъято 1,2 кг марихуаны стоимостью 250 000 леев и более 400 растений конопли, а также деньги, полученные незаконным путём.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если задержанных признают виновными, им грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.