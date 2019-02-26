Полиция задержала членов преступной группировки, подозреваемых в шантаже (ФОТО, ВИДЕО)

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С ноября 2018 года органы правопорядка документировали действия преступной группировки, члены которой угрожали наказать жертву за отказ продолжать деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, и путём шантажа потребовали внести 100 000 леев в «общак».

В результате следственных мероприятий органам правопорядка удалось установить личности членов этой преступной группировки. Ими оказались двое мужчин в возрасте 26 и 30 лет, которые ранее отбывали наказание. На прошлой неделе в Кишинёве один из членов группировки был задержан с поличным во время получения части требуемой суммы денег.

Кроме этого, в домах подозреваемых были проведены обыски, в результате которых были найдены мобильные телефоны, SIM-карты, содержание которых будет проверено в ходе уголовного преследования.

По требованию прокуроров один из обвиняемых был помещён под стражу, а второй, страдающий тяжёлым заболеванием, получил домашний арест. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит от 7 до 10 лет.