Полиция задержала банду, принуждавшую несовершеннолетних молдаванок заниматься проституцией

Сотрудники полиции и прокуратуры Кишинёва раскрыли преступную группу, специализирующуюся на вербовке лиц в целях сексуальной эксплуатации. В рамках уголовного расследования выяснилось, что некоторые жертвы были несовершеннолетними.

Согласно материалам уголовного расследования, преступники вербовали жертв из социально уязвимых семей и из сельских районов, а затем различными способами вынуждали их оказывать сексуальные услуги за определённую плату. Преступники размещали объявления об оказании сексуальных услуг на различных сайтах. Они же и собирали с клиентов деньги.

Подозреваемые арендовали квартиры в столице, где размещали жертв. Клиенты связывались с ними по мобильным телефонам, после чего подозреваемые на машинах доставляли несчастных по указанному адресу.

Если жертвы отказывались предоставлять сексуальные услуги, они подвергались словесному и физическому насилию. Задержанные также угрожали рассказать семьям жертв о роде их занятий. Чтобы быть уверенными, что жертвы не убегут и не обратятся в правоохранительные органы, подозреваемые запирали жертв на съёмных квартирах и заставляли их употреблять наркотики. Под воздействием наркотических веществ жертвы могли не спать в течение нескольких дней подряд и могли обслуживать больше клиентов.

6 декабря было проведено несколько обысков в квартирах, арендованных подозреваемыми, где были найдены 6 насильно удерживаемых человек, в том числе двое несовершеннолетних. Также были обнаружены и изъяты самодельные приспособления для употребления наркотиков.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство. Лицам, виновным в торговле несовершеннолетними, грозит до 20 лет лишения свободы.