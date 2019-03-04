Полиция задержала авторов ложных сообщений о бомбе в столичном казино: хулиганы рассказали о своих мотивах (ВИДЕО)

0

После восьмого по счёту ложного сообщения о заминировании здания казино в секторе Ботаника, полиции все же удалось задержать злоумышленников. Выяснилось, что они были причастны к ещё одному ложному вызову.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, органы правопорядка идентифицировали и задержали двух жителей Кишинёва в возрасте 43 и 53 лет, которые на протяжении января и февраля звонили в Службу 112 и сообщали о взрывоопасном предмете, находящемся якобы в здании казино на Ботанике. В ходе расследования правоохранительные органы установили их причастность к 8 случаям в казино на Ботанике, а также к 1 случаю в ресторане на Чеканах. Кроме этого, полицейские выяснили, что 53-летний мужчина передавал информацию о заминировании с помощью устройства, в котором было записано ложное сообщение, а второй подозреваемый совершал прямые вызовы в Службу 112.

В ходе обысков, проводимых в домах и автомобилях подозреваемых, полицейские нашли большое количество SIM-карт, мобильные телефоны, а также устройство, на котором было записано ложное сообщение. Подозреваемые признали свою вину. Они рассказали правоохранителям, что долгое время являлись игроками, но им поставили запрет на посещение данного казино в качестве клиентов, это стало мотивом мести.

Примечательно, что ранее мужчины получали уголовные наказания за убийство, кражи и мошенничество. По факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте, а также по факту хулиганства было заведено уголовное дело. Организатор был помещен в изолятор на 72 часа, а его сообщник находится на свободе. Мужчинам грозит штраф в размере до 52 500 леев, неоплачиваемый труд на пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.