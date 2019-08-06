Полиция задержала «агрономов», вырастивших коноплю в поле с кукурузой (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела уголовного розыска сектора Буюканы инициировали специальные следственные мероприятия в коммуне Трушены, в результате чего было обнаружено 48 кустов конопли.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, наркосодержащие растения были обнаружены на двух земельных участках, где росла кукуруза. Коноплю выращивали двое жителей коммуны Трушены в возрасте 38 и 42 лет соответственно.

Все найденные наркосодержащие растения были выкорчеваны, изъяты и направлены на экспертизу. Если бы «агрономам» удалось продать коноплю, то они получили бы прибыль в размере 35 000 леев.

Подозреваемым грозит штраф от 20 000 до 35 000 леев, общественные работы до 150 часов или до 1 года лишения свободы.