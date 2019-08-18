Полиция выступила с важными рекомендациями для владельцев животных

0

Даже самые, на первый взгляд, добрые и ласковые питомцы порой могут быть опасны. Помимо любви и ласки, которые человек должен оказывать животному, необходимо убедиться, что четвероногий друг также дружелюбен и не представляет опасности для других людей.

В данном контексте, пишет unica.md, полиция напоминает, в первую очередь, владельцам собак, о необходимости знать и соблюдать следующие меры предосторожности:

постоянная дрессировка домашних животных способствует безопасности окружающих;

следует держать дворовых собак в специально отведённом для этого месте и на цепи, особенно если животное представляет опасность для детей, соседей и других лиц;

необходимо проводить регулярное ветеринарное обследование (прививки, паразитарный контроль);

обязательно выгуливать собак на поводке, с ошейником и намордником в общественных местах и ​​парках;

не допускайте прогулок животных без присмотра.