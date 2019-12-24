Полиция выступила с рекомендациями родителям на период зимних праздников (ВИДЕО)

Полиция выступила с рекомендациями родителям на период зимних праздников (ВИДЕО)

В преддверии зимних праздников столичная полиция проводила в школах муниципия лекции по предупреждению преступности среди несовершеннолетних, а также по предотвращению опасных ситуаций. В то же время, с 25 декабря по 8 января года будет проводиться информационная кампания, в ходе которой полиция даст важные рекомендации для родителей и детей.

Рекомендации родителям:

  • Не оставляйте детей одних дома без присмотра (особенно маленьких);
  • Приучите детей уходить только с вашего разрешения и предупреждать о том, куда и с кем они уходят;
  • Научите детей не открывать дверь незнакомым людям, если они одни дома;
  • Предупредите детей, чтобы они не садились с неизвестными лицами в лифт, а также в машину;
  • Не разрешайте детям играть возле проезжей части;
  • Постоянно следите за детьми, особенно в людных местах (рынки, магазины), где они могут потеряться.

В случае любой опасности звоните по номеру экстренной помощи 112.

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