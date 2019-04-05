Полиция выступила с рекомендациями по предотвращению церковных краж (ВИДЕО)

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Правоохранители призывают служителей церкви быть более бдительными, что поможет предотвратить возможные кражи. Чаще всего воры крадут из храмов кресты и иконы. Чтобы избежать подобных ситуаций, полиция рекомендует устанавливать камеры видеонаблюдения и решётки на окнах.

За последние 5 лет церковь “Успение Богородицы” в селе Рэкулешть Криулянского района дважды становилась мишенью воров. Каждый раз злоумышленники проникали внутрь через окно.

В селе Мэшкэуць Криулянского района произошла такая же история, пишет publika.md. В этот раз воры вынесли из церкви крест, а внутри устроили погром.

За 2018 год в Молдове зарегистрировали 26 церковных краж. В связи с этим полицейские рекомендуют священнослужителям ставить решётки на окна, чтобы избежать проникновения внутрь незваных гостей.