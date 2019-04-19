Полиция выступила с рекомендациями для детей и их родителей перед пасхальными каникулами

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В канун пасхальных каникул, которые продлятся с 27 апреля по 6 мая, сотрудники отдела общественной безопасности ИП Чадыр-Лунга запланировали мероприятия превентивного характера, направленные на предупреждение детского травматизма, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Мероприятия проводятся в учебных учреждениях с детьми и их родителями.

Целью проведения данных мероприятий является информирование детей о правилах личной безопасности (дома и в обществе), правилах дорожного движения, правилах поведения на улице и т. д., пишет upatogagauzia.md.

В преддверии весенних школьных каникул родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра, контролировать их действия в соцсетях. Взрослых просят убедиться, что ребёнок знает имя и фамилию свою и родителей, номера телефонов и адрес своего проживания.

Родителям следует объяснить детям, как себя обезопасить: не дружить и не общаться с малознакомыми и подозрительными личностями, не принимать подарки и сладости от чужих людей, а также играть вдали от проезжей части и потенциально опасных мест.