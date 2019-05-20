Полиция возбудила уголовные дела по факту сгоревших в столице автомобилей

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Столичная полиция возбудила уголовные дела по факту сгоревших в минувшие выходные в микрорайонах Чеканы и Центр автомобилей. Уголовные дела открыты в результате изучения видеозаписей, снятых камерами видеонаблюдения.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, в субботу вечером горели автомобили, припаркованные по ул. Хынчешть, 142/2 и в подземной парковке жилого дома на улице Алеку Руссо, 61/6. Правоохранительные органы изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в подземной парковке, а также в периметре жилых домов. На записях видны силуэты людей вблизи автомобилей, которые впоследствии загорелись. В обоих случаях полицейские инициировали уголовные дела по факту умышленного уничтожения чужого имущества, передаёт moldpres.md.

Как уточнили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в ночь с субботы на воскресенье пожарные дважды выезжали на вызов по сообщению о горящих автомобилях. Первый вызов поступил в 01.40, во дворе жилого дома по улице Хынчешть, 142/2 горел автомобиль «Mercedes-Benz», на место происшествия выехали два пожарных расчета. Огонь почти полностью уничтожил автомобиль, частично повреждены пять припаркованных поблизости автомобилей. Второй вызов в службу 112 поступил в 02.49. Звонившие сообщили о пожаре в подземной парковке жилого дома по улице Алеку Руссо, 61/6. Огонь полностью уничтожил автомобиль марки «Renault Kadjar», еще шесть автомобилей частично повреждены.