Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием машины президента

Две машины из официального кортежа президента пострадали вчера, 9 сентября, в ДТП на трассе Кишинев – Унгены.

Как сообщает пресс-служба полиции РМ, инцидент произошел после того, как грузовик марки “Mercedes”, за рулем которого находился 40-летний мужчина, выехал на встречную полосу и ударил лоб в лоб официальную колонну. В результате удара принадлежащий Службе государственной охраны автомобиль марки “Mercedes”, в которой находился президент, его сын и мама, вылетел с трассы и перевернулся. Впоследствии грузовик ударил и автомобиль “VW Touareg”, который также входил в кортеж.

В результате инцидента президент страны Игорь Додон и двое членов его семьи были доставлены в больницу для оказания первой помощи. В больницу доставили и водителя грузовика, виновного в совершении ДТП. Все пострадавшие находятся вне опасности.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело для выяснения всех обстоятельств и принятия законного решения.