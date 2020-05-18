Полиция восстановила картину жуткого ДТП в центре Кишинёва (ВИДЕО)

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Глава Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) Серджиу Паю выступил с пояснениями насчёт ДТП, произошедшего в центре столицы в ночь на 17 мая.

– 17 мая в час ночи на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаил произошло ДТП с участием нескольких транспортных единиц. Было установлено, что 27-летний водитель Audi, в салоне которого находилась 23-летняя пассажирка, проехал перекрёсток на красный сигнал светофора. В результате он врезался в автомобиль Toyota под управлением 40-летнего водителя. В салоне Toyota также находился 47-летний пассажир. Далее Audi врезался в автомобиль Dacia Logan, за рулем которого находился 41-летний водитель, а в салоне – женщина 23 лет и 7-летний ребёнок, – уточнил Паю.

В результате аварии водитель Toyota погиб на месте, его пассажир скончался в больнице. Ещё 4 человека получили травмы.

Спровоцировавший аварию водитель был задержан на трое суток, у него была взята проба на алкоголь. Результаты тестирования станут известны в ближайшее время.

По факту нарушения ПДД, повлёкшего по неосторожности смерть двух человек, было возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит тюремное заключение от 6 до 10 лет с лишением права управления транспортным средством.

Примечательно, что за последние 4 года водитель шесть раз нарушал правила дорожного движения и был наказан за это. Паю также отметил, что никакие родственные связи с кем-либо, о которых пишут в соцсетях, не помогут виновнику ДТП избежать санкции за содеянное, так как “перед законом все равны”.

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