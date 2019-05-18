Полиция в действии: какие нарушения зафиксированы и предотвращены в столице (ВИДЕО)

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В результате деятельности, инициированной столичной полицией в рамках предупреждения и борьбы с преступностью, незаконным оборотом наркотиков, хулиганством и иными правонарушениями, были проведены проверки 108 баров, кафе и иных мест отдыха в Кишинёве.

Так, сотрудники полиции обнаружили и задокументировали 464 нарушения, в том числе: 45 случаев ночных беспорядков, 78 случаев мелкого хулиганства, 11 случаев употребления наркотиков в общественных местах, 25 случаев употребления алкоголя в общественных местах, ​​14 случаев нарушения правил владения, транспортировки и применения оружия и боеприпасов. В то же время 39 человек были задержаны, из которых 24 – находящихся в уголовном преследовании, а также 15 государственных должников. Были наложены штрафы на общую сумму 404 910 леев.

Полицейские отреагировали на 402 срочных звонка граждан. В то же время правоохранители проверили в столице недостроенные сооружения и подвалы для выявления бездомных и попрошаек.