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Полиция схватила серийного вора, «обчистившего» автомобили на Чеканах на 30 тысяч леев

Полиция схватила серийного вора, «обчистившего» автомобили на Чеканах на 30 тысяч леев

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Правоохранительным органам удалось задержать 43-летнего жителя столицы, подозреваемого в совершении серии автомобильных краж.

Так, согласно представленной полицией информации, злоумышленник проник в автомобили «Toyota» и «Audi A6», припаркованные в столичном секторе Чеканы на улице М.Садовяну и бул. Мирча чел Бэтрын. Для этого автомобильный вор сломал боковые ветровые стекла.

В результате, 43-летний житель столицы украл деньги и материальные блага на сумму в 30 тысяч леев.

Стоит отметить, что ранее мужчина уже привлекался за подобные преступления.

Подозреваемого задержали на 72 часа. В ходе допроса он признал свою вину. Мужчине грозит штраф в размере от 13 000 до 27 000 леев, 180-240 часов неоплачиваемого труда на пользу общества или лишение свободы на срок до 4 лет.

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