Полиция рекомендует гражданам воздержаться от походов на кладбища

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В целях предотвращения распространения COVID-19 дни поминовения усопших в Молдове перенесены на 6-8 июня. В связи с этим сотрудники полиции в эти выходные будут патрулировать прилегающие к кладбищам территории для обеспечения общественного порядка.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от походов на кладбища. В целях безопасности граждан полицейские будут патрулировать улицы населённых пунктов, дворы жилых домов, зоны отдыха, а также находиться на постах рядом с медицинскими учреждениями и населёнными пунктами, помещёнными на карантин.

Гражданам напоминают о запрете на посещения родственников и передвижения между населёнными пунктами, где установлен карантинный режим. Также не стоит забывать о защитных мерах: носить перчатки, маски и часто мыть руки.

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