Полиция разыскивает воришек, укравших 10 ворот в ночь на Святого Андрея

Несколько человек обратились в полицию с просьбой найти воров, которые украли ворота в ночь перед Святым Андреем. Этой ночью без ворот остались несколько сельских домов.

Так, 1 случай кражи был зарегистрирован в Бричанах, два случая в Сороках. По два случая отмечалось в Дондюшанах и Яловенах, один случай в Фалештах, Сынджерей и Штефан-Водэ, передаёт unimedia.info.

По традиции, ночь Святого Андрея – волшебная ночь, когда духи и призраки выходят на свободу. Также, по молдавским традициям, около полуночи молодые люди крадут ворота из домов, где живут незамужние девушки.

По словам властей, виновным лицам грозит штраф до 650 условных единиц, общественные работы от 120 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы. Если преступники добровольно вернут украденное, а владельцы отзовут жалобы, они смогут избежать наказания.