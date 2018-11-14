Полиция разыскивает водителя битком набитой маршрутки, засветившейся вчера в соцсетях

Управление полиции муниципия Кишинёв отреагировало на видео с участием переполненной маршрутки, которое вчера появилось в СМИ.

Так, по данным пресс-службы полиции, органы правопорядка на данный момент устанавливают все обстоятельства и определяют личность водителя маршрутки, который превысил норму перевозки пассажиров. Ему грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что видео вчера, 13 ноября, разместил у себя на странице свидетель инцидента Ион Мотелика. На ролике видно, что мужчина сначала пытается силой протолкнуть женщину, толкая её будто мешок. После этого он сам попытался залезть в микроавтобус, но, к великому его сожалению, дверь не удалось захлопнуть. К ним на помощь пришёл случайный прохожий, который силой захлопнул дверь.