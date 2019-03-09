Полиция разыскивает подозреваемых в краже телефона из бельцкого ночного клуба

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Бельцкий инспекторат полиции просит помощи в установлении личности двух девушек. Их подозревают в присвоении чужого мобильного телефона в одном из ночных клубов города.

По данным полиции, 24 февраля две девушки, отдыхавшие в местном ночном клубе “Марсель”, забрали со стойки гардеробной телефон Samsung Galaxy J7 серого цвета. На кадрах с камер наблюдения видно, что лежавший на стойке телефон оказывается в руках блондинки, пишет esp.md.

Тех, кто узнал девушек, просят сообщить об этом полиции по одному из номеров телефонов: 112, (023) 2-34-76, (0767) 11-811.