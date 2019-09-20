Полиция разыскивает подозреваемых в краже кошелька и велосипедов (ВИДЕО)

Полиция разыскивает подозреваемых в краже кошелька и велосипедов (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Центр разыскивают двух подозреваемых в совершении краж. 

В первом случае 6 апреля в полицию обратился мужчина и заявил, что у него украли портмоне в момент, когда он находился в заведении, расположенном на бульваре Штефана чел Маре. 30-летний пострадавший сообщил, что оставил куртку на стуле и вышел, а когда вернулся, обнаружил пропажу портмоне, в котором было 4 500 леев. Момент кражи попал на видеокамеры, установленные в заведении.

Второй инцидент произошёл в ночь на 31 мая. Неизвестные вошли в подъезд жилого дома на улице Мелестиу и украли два велосипеда. Ущерб оценивается потерпевшей стороной в 6 000 леев.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела за кражу. Злоумышленникам грозит тюремное заключение до 4 лет.

Лиц, которые узнали или обладают какой-либо информацией о подозреваемых, просят сообщить об этом в полицию по номеру: 069 306 175. Конфиденциальность гарантируется.

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