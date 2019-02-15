Полиция разыскивает пешехода, которого сбила машина: водитель скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

Полиция разыскивает пешехода, которого сбила машина: водитель скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

Молодого человека сбил автомобиль на одной из улиц столицы, а водитель скрылся с места аварии. Об этом рассказал другой водитель, который стал случайным свидетелем случившегося и разместил видео в социальных сетях.

По словам очевидца, всё произошло прошлой ночью на улице Каля Орхеюлуй. По его словам, автоледи сбила пешехода, а затем нажала на педаль газа и продолжила путь. Мужчина отправился вдогонку и вскором времени остановил нарушительницу. Женщина заявила, что не остановилась, так как сильно торопилась, пишет protv.md.

Когда свидетель вернулся на место происшествия, молодого человека, которого сбили, уже там не было. Неравнодушный житель вызвал сотрудников полиции, которые изъяли у женщины, совершившей наезд, водительские права. Теперь полицейские ищут пострадавшего молодого человека для дачи показаний.

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