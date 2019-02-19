Полиция разыскивает несовершеннолетнего, угнавшего с автомойки и повредившего чужую машину (ВИДЕО)

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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего юношу, который угнал автомобиль с автомойки, на которой работал. Инцидент произошёл в минувшие выходные в секторе Ботаника. По данным полиции, у подозреваемого даже не было водительских прав.

Автомобиль принадлежит супружеской паре из столицы. По их словам, в пятницу вечером они оставили машину на автомойке и собирались забрать её в воскресенье. Здание автомойки было оснащено видеокамерами, и поэтому пара без сомнений оставила ключи в салоне, пишет publika.md.

Когда мы пришли забирать машину, она оказалась повреждена. Салон находился в плачевном состоянии: весь грязный. Мы подумываем обратиться в суд, – рассказал владелец авто.

Администратор автомойки рассказал, что машину угнал, а затем повредил один из сотрудников. Однако узнав о том, что ремонт машины обойдётся в 300 евро, администрация отказалась урегулировать этот инцидент.

Подросток, который обвиняется в произошедшем, ранее был судим за аналогичные преступления. В случае признания его виновным юноше грозит до 3 лет лишения свободы или штраф в размере 67 000 леев.