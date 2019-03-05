Полиция разыскивает мужчину, укравшего из машины кошелёк и Power Bank (ВИДЕО)

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Полиция сектора Рышкановка муниципия Кишинёв разыскивает мужчину, представленного на кадрах ниже. Он подозревается в краже кошелька и Power Bank из автомобиля, припаркованного на улице столицы.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, мужчина, находясь на улице Студенческая сектора Рышкановка, разбил окно машины марки Mitsubishi и украл из салона кошелёк, в котором находились денежные средства, и Power Bank. Ущерб, нанесённый владельцу машины, составил 2 300 леев. Незаконные действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд на пользу общества на срок от 120 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.

Тех, кто узнал мужчину или знает его местонахождение, просят звонить по номеру 076 747 311. Конфиденциальность гарантируется.