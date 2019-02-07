Полиция разыскивает мужчину, совершившего кражу в поликлинике (ВИДЕО)

Полиция разыскивает мужчину, совершившего кражу в поликлинике (ВИДЕО)

Мужчина на видео разыскивается сотрудниками Инспектората полиции Ботаника за совершение кражи. 28 января, находясь в помещении больницы на улице Н. Титулеску, он вытащил из оставленной без присмотра сумки личные документы, 700 леев и мобильный телефон Samsung стоимостью 8 000 леев. Общий ущерб составил 9 200 леев.

Полицией было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Виновному грозит тюремное заключение сроком до 4 лет.

Граждан, которые узнали на видео мужчину, просят сообщить в полицию по телефону: 0686 66 202 или 112. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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