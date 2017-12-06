Полиция разыскивает мужчину, севшего за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения (ВИДЕО)

Водитель управлял транспортным средством, которое принадлежит другому человеку.

Инцидент произошел в столице еще 5 сентября. Патрульные инспекторы остановили для проверки автомобиль «ВАЗ» на улице Волунтарилор. Как оказалось, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотестер продемонстрировал концентрацию спирта в выдыхаемом воздухе 0,66 мг/л.

Кроме того, мужчина не смог предоставить какие-либо документы, удостоверяющие его личность. Задержанный заявил, что является уроженцем села Михайловка Чимишлийского района.

Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, а собранные данные были переданы правоохранительным органам на проверку. Как оказалось, нетрезвый водитель предоставил ложную информацию о себе.

Полицейские установили личность настоящего автовладельца. Им оказался уроженец села Бубуечь. Мужчина рассказал, что познакомился с подозреваемым в кафе, где они вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент новый знакомый попросил ключи от машины, чтобы съездить за другом. Таким образом, разыскиваемый мужчина и оказался за рулем чужого авто.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за вождение в нетрезвом виде, что предусматривает штраф в размере от 15 000 до 17 000 леев, 200-240 часов неоплачиваемого труда на пользу общества, в обоих случаях с лишением права управлять транспортным средством на срок от 3 до 5 лет.

Граждан, которые узнали разыскиваемого мужчину, просят сообщить по следующим номерам: 0 790 69 408 / 0 691 50 993.

Ранее в Единцах полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем.