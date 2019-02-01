Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже кошелька (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте разыскивают мужчину, представленного на кадрах ниже. Его подозревают в краже.

Инцидент произошёл 28 декабря в одном из кафе в центральном районе столице. Мужчина украл кошелёк, в котором находилось 19 500 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Если мужчину признают виновным, ему грозит от 32 000 до 67 000 леев штрафа, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.

Всех, кто узнал мужчину на видео и располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 068088737 или 112. Конфиденциальность данных гарантируется.