Полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в хулиганстве

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По данным правоохранительных органов, 16 марта мужчина отдыхал в компании 12 приятелей недалеко от села Русештий Ной Яловенского района. В какой-то момент между подозреваемым и другим отдыхающим возник конфликт. Мужчина ушёл, но через некоторое время вернулся с гранатой, которую подкинул в воздух и убежал.

В результате взрыва никто не пострадал. Очевидцы вызвали полицию. Периметр предполагаемого места взрыва был оцеплен, а людей, которые находились поблизости, эвакуировали. Прибывшие на место происшествия криминалисты обнаружили на месте взрыва остатки боевой гранаты Ф-1.

В ходе обысков в доме подозреваемого обнаружили еще две гранаты. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина объявлен в розыск. Приметы: возраст 29 лет, рост 178 см, глаза карие, носит бороду. Подозреваемый был одет в тёмную майку и синие джинсы, на ногах – чёрные кроссовки.

Полиция просит всех, кто узнал человека на фото или знает, где он находится, немедленно сообщить по телефонам: 068 244 443, 079 652 133 или 112. Конфиденциальность источников информации гарантирована.