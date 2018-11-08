Полиция разыскивает 4 девушек, подозреваемых в краже одежды (ВИДЕО)

4 молодые девушки, которые видны на видео, разыскиваются сотрудниками столичной полиции. Они подозреваются в краже, произошедшей 20 октября в одном из торговых центров Кишинёва.

По имеющимся у полиции данным, девушки вынесли из одного из бутиков центра одежду на общую сумму в 1 600 леев.

По этому случаю было возбуждено уголовное дело за кражу. Наказание предусматривает штраф в размере до 67 500 леев, выполнение неоплачиваемой общественной работы от 120 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.

Всех, кто узнает девушек, попавших на видео, просят связаться с полицией по телефону: 068 888 821. Конфиденциальность источников информации гарантируется.