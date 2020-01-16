Полиция рассказала подробности драки у ночного клуба: два человека находятся в больнице

Полиция рассказала подробности драки у ночного клуба: два человека находятся в больнице

Два молодых человека были доставлены в больницу после драки с охранниками ночного клуба в Кишинёве. Полиция рассказала подробности инцидента.

Так, по данным правоохранительных органов, драка произошла вчера на улице Сармизегетуза столичного сектора Ботаника. На место происшествия прибыл Батальон патрулирования и оперативного реагирования. Полицейские выяснили, что на террасе ночного клуба вспыхнул конфликт между охранниками и группой молодых людей, состоящей из двух парней и двух девушек, которые проявляли агрессивное поведение. Между ними произошла потасовка.

В результате драки двое молодых людей получили травмы, им понадобилась медицинская помощь. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу, передаёт protv.md.

Органы правопорядка допрашивают свидетелей и выясняют причину конфликта.

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