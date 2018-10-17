Полиция рассказала о мерах безопасности в связи с визитом в Молдову президента Турции

МВД совместно со Службой государственной охраной и другими учреждениями принимают ряд мер безопасности, чтобы обеспечить благоприятный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который состоится с 17 по 18 октября.

Так, 17 октября, в целях эффективного обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время официального визита, а также для предотвращения возможных нарушений закона, которые могли бы поставить под угрозу благоприятный ход мероприятия, будет ограничено дорожное движение, а также запрещена парковка автомобилей в обе стороны по бульварам Дачия и Штефан чел Маре. Кроме этого, парковка автомобилей будет запрещена в периметре улиц В. Пыркэлаб – 31 августа – Сфатул Цэрий – Колумна. Полиция призывает всех участников дорожного движения проявить максимальную дисциплинированность.

В связи с визитом Эрдогана будет изменён и маршрут общественного транспорта. Полный список перекрытых улиц можно узнать здесь.