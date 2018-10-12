Полиция раскрыла преступную схему: задержаны 8 наркодилеров, изъято запрещённых веществ на 75 тысяч леев (ВИДЕО)

Восемь жителей Кишинёва в возрасте от 21 до 38 лет были арестованы полицией по подозрению в реализации наркотических веществ в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, деятельность преступной группировки отслеживалась в течение 2 месяцев. В ходе расследования органам правопорядка удалось собрать достаточное количество доказательств того, что обвиняемые с помощью социальных сетей или других платформ для коммуникации продавали наркотики с целью получения прибыли.

В результате обысков, проводимых в домах и автомобилях подозреваемых, полиция обнаружила и изъяла большое количество наркотических средств разных видов: MDMA, марихуана, этноботанические наркотики, а также электронные весы, денежные средства и мобильные телефоны. Стоимость конфискованных наркотических веществ составляет 75 000 леев.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

На данный момент правоохранительные органы предпринимают меры по выявлению других лиц, вовлеченных в процесс производства и реализации наркотиков.