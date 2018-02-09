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Полиция проверила: такса из скульптурной композиции в “Валя Морилор” на месте (ФОТО)

Полиция проверила: такса из скульптурной композиции в “Валя Морилор” на месте (ФОТО)

Фотографии с отсутствующей собакой оказались чьей-то неудачной шуткой.

Так, сотрудники полиции отреагировали на новость, подкрепленную снимками, о том, что неизвестные украли одну из четырех частей скульптуры, а именно собаку – таксу.

Наряд полиции выехал на место, однако обнаружил, что собака находится на своем законном месте, и никто ее не украл.

Напомним, снимки якобы вандализированной скульптуры, опубликованные в сети, возмутили многих жителей столицы. Судя по всему, некто решил пошутить и воспользовался графическими программами, чтобы “украсть” собаку и ввести в заблуждение кишиневцев.

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