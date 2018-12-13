Полиция провела проверку пассажирских микроавтобусов. Какие нарушения обнаружены? (ВИДЕО)

12 декабря сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва совместно с сотрудниками АНТА провели проверки на конечных станциях микроавтобусов.

Мероприятия были направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, соблюдение правил эксплуатации транспортных средств и пассажирских перевозок. В этой связи было проверено 52 транспортных единицы.

В результате проведённых проверок сотрудники полиции обнаружили ряд нарушений, допущенных водителями, среди которых дефекты тормозной системы или рулевого механизма, неправильна работа освещения или сигнализации, отсутствие необходимого оборудования (огнетушители, аптечка, светоотражающий жилет), повреждённые сиденья. Полиция составила 18 актов о нарушениях с наложением штрафов от 600 до 1 200 леев и 3 штрафных пунктов. 3 транспортных единицы остались без регистрационных номеров до устранения выявленных недостатков. Также были выданы предписания водителям, техническое состояние транспортных средств которых не соответствует нормам.