Полиция просит помощи в розыске несовершеннолетнего тираспольчанина

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УВД г. Тирасполь разыскивается Олейник Виктор Эрикович 31.07.2007 г. р. 17 февраля около трёх часов дня подросток ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся. Обучается в СКОШИ для слабослышащих детей.

Приметы: на вид 12 лет, рост 150-155 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие, лицо овальное. Особые приметы: родинка на животе.

Был одет: серая мастерка, зелёный свитер с рисунком, синие джинсы, серые кроссовки. При себе имел удочку.

Если кто-либо располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Виктора Эриковича Олейника, просьба позвонить в милицию по телефону 102, либо по мобильному телефону 0 (778) 88-727, а также по телефону доверия МВД ПМР (533) 8-15-29.