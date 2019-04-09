Полиция просит помощи в розыске несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении более 70 правонарушений (ФОТО)

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Полиция разыскивает 17-летнего жителя села Николаевка Оргеевского района. Юноша подозревается в угоне транспортного средства, а также в совершении более 70 других незаконных деяний.

Несовершеннолетний проживал в ​​Центре временного размещения детей в Оргеевском районе, куда был помещён после того, как остался без попечения родителей. Из учреждения парень несколько раз сбегал. Его подозревают в совершении преступлений против собственности, совершённых в период с 2017 по 2019 годы, в том числе: в попытке угона транспортного средства, угоне транспортного средства, кражах и попытках краж из домов, церквей и магазинов.

С 5 апреля парень разыскивается Инспекторатом полиции Оргеева за угон транспортного средства. В случае доказанной вины, подозреваемому грозит тюремный срок от 2 до 5 лет.

Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, карие глаза, овальное лицо, ярко выраженные брови, окрашенные светлые волосы. Имеется вертикальный шрам над бровью над левым глазом.

Всех, кто узнал несовершеннолетнего, или знает, где он находится, просят немедленно сообщить об этом по следующим номерам: 060 668 005, 078 325 001 или 112. Конфиденциальность источников информации гарантирована.