Полиция просит помощи в розыске хулиганов, напавших на иностранца (ВИДЕО)

Полиция просит помощи в розыске хулиганов, напавших на иностранца (ВИДЕО)

Мужчины, которые попали на видео, разыскиваются сотрудниками столичной полиции за хулиганские действия.

Инцидент произошёл вечером 10 февраля. Находясь на улице Измаил, молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. Из хулиганских побуждений они напали на иностранного гражданина. 52-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В данной связи было возбуждено уголовное дело за хулиганство, которое в соответствии с действующим законодательством наказывается штрафом в размере от 27 500 до 52 500 леев, общественными работами на срок от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до 3 лет.

Всех, кто узнал мужчин на видео, просят сообщить по телефону: 079 831 769.

Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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