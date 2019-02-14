Полиция просит помощи в розыске хулиганов, напавших на иностранца (ВИДЕО)

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Мужчины, которые попали на видео, разыскиваются сотрудниками столичной полиции за хулиганские действия.

Инцидент произошёл вечером 10 февраля. Находясь на улице Измаил, молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. Из хулиганских побуждений они напали на иностранного гражданина. 52-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В данной связи было возбуждено уголовное дело за хулиганство, которое в соответствии с действующим законодательством наказывается штрафом в размере от 27 500 до 52 500 леев, общественными работами на срок от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до 3 лет.

Всех, кто узнал мужчин на видео, просят сообщить по телефону: 079 831 769.

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