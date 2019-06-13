Полиция просит помощи в поиске пропавшего жителя столицы

Полиция просит помощи в поиске пропавшего жителя столицы

Сотрудники полиции разыскивают 56-летнего жителя сектора Рышкановка, который ушёл из дома 26 мая и до сих пор не вернулся. Со слов жены пропавшего, мужчина отправился в монастырь, но не уточнил, в какой именно.

Приметы: среднее телосложение, рост 1,78 м, карие глаза. Был одет в чёрные джинсы, рубашку в клетку бордового цвета, тёмно-зеленую жилетку. На голове – светлая кепка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить в полицию по следующему номеру телефона: 068 904 067.

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