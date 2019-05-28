Полиция просит помощи в поиске подозреваемых в кражах из авто (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Ботаника разыскивают мужчин по подозрению в совершении краж из автомобилей.

Первый случай произошёл 16 апреля. В полицию обратился владелец Mercedes, который сообщил, что припарковал машину на проспекте Дачия. Утром мужчина обнаружил, что стекло разбито, а из салона украдены ценные вещи. Сумма ущерба составила 22 000 леев.

Второй инцидент произошёл 26 апреля. Из автомобиля Chevrolet, припаркованного на улице Трандафирилор, также были похищены ценные вещи. Сумма ущерба оценивается владельцем в 44 800 леев.

В связи с этим были возбуждены уголовные дела за кражу. Виновным грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Тех, кто узнал мужчин на видео, просят без промедления сообщить об этом в полицию по телефону: 069 515 884. Конфиденциальность источников информации гарантируется.