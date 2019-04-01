Граждан просят помочь в поиске подозреваемого в краже телефона (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции столичного сектора Буюканы разыскивают молодого человека, укравшего мобильный телефон Samsung стоимостью 5 000 леев из магазина, расположенного на улице Каля Ешилор. Инцидент произошёл 17 марта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф в размере до 32 500 леев, неоплачиваемый общественный труд от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Тех, кто узнал молодого человека на фото или видео, просят немедленно сообщить в полицию по телефонам: 078 161 152 или 112.

Конфиденциальность источников информации гарантируется.