Полиция просит помощи в поисках вора, укравшего у жительницы столицы кошелёк (ВИДЕО)

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Мужчина, который предстает на видеозаписи ниже, разыскивается сотрудниками полиции сектора Чеканы. По имеющейся информации, 21 января он выхватил кошелек из рук девушки прямо на улице.

26-летняя потерпевшая рассказал сотрудникам полиции о том, что, в момент нахождения во дворе жилого дома по ул. М. Садовяну, к ней приблизился подозреваемый, выхватил кошелёк с деньгами и дисконтной картой, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Таким образом, по факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Проводятся специальные следственные действия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого. Согласно действующему уголовному законодательству, злоумышленнику грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

Всех, кто узнал человека на видео, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону: 069 288 922. Конфиденциальность источников информации гарантируется.