Полиция просит помощи в поисках родственников женщины, найденной мёртвой в лесу Новых Анен (ФОТО)

Полиция просит помощи в поисках родственников женщины, найденной мёртвой в лесу Новых Анен (ФОТО)

Органам правопорядка до сих пор не удалось установить личность женщины, которая была найдена мёртвой в лесу вблизи села Хырбовэц Новоаненского района на прошлой неделе. В связи с этим полиция просит граждан страны помочь идентифицировать личность погибшей.

По данным полиции, женщине было приблизительно 35-45 лет, у неё среднее телосложение, рост 165 см, волосы окрашены в вишнёвый цвет. Она была одета в свитер чёрного цвета с надписью Collezione и серую майку. На ней также были голубые джинсы «Denim Life» и чёрные колготы, пишет realitatea.md.

Тех, кто узнал вещи, изображённые на фотографиях, и знает их владелицу, просят звонить по номеру 079355199.

Напомним, что труп женщины был найден 5 марта в лесу случайным прохожим, который сообщил об этом в полицию. На теле были обнаружены следы насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md