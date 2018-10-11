Полиция просит помощи граждан в установлении личности женщины, присвоившей себе чужой кошелек (ВИДЕО)

Женщина, которая предстает на кадрах ниже, разыскивается полицейскими столичного сектора Центр по подозрению в краже портмоне с документами и деньгами в момент нахождения в магазине, расположенном по улице Николая Тестимициану.

Подозреваемая забрала забытый на прилавке 28-летним молодым человеком кошелек, чем нанесла ему ущерб в размере 3200 леев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое предусматривает штраф до 67,5 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения.

Всех, кто узнал женщину на видео, просят сообщить об этом по номеру 079544932. Конфиденциальность данных гарантируется.