Полиция просит помощи граждан в установлении личности женщины, присвоившей себе чужой кошелек (ВИДЕО)

Полиция просит помощи граждан в установлении личности женщины, присвоившей себе чужой кошелек (ВИДЕО)

Женщина, которая предстает на кадрах ниже, разыскивается полицейскими столичного сектора Центр по подозрению в краже портмоне с документами и деньгами в момент нахождения в магазине, расположенном по улице Николая Тестимициану. 

Подозреваемая забрала забытый на прилавке 28-летним молодым человеком кошелек, чем нанесла ему ущерб в размере 3200 леев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое предусматривает штраф до 67,5 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения.

Всех, кто узнал женщину на видео, просят сообщить об этом по номеру 079544932. Конфиденциальность данных гарантируется.

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